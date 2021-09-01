市場利率仍處於低檔期，尤其新台幣超強，可說是買進外幣好時機，台新銀行順勢推出「GO美利外幣定存專案」，至11月30日前，不管新資金或換匯資金皆可申辦，美元最高階年息1.7％、3個月平均優惠年息0.9％，人民幣最高階年息3.2％、6個月平均優惠年息2.4％。

台新銀行理財商品處資深副總經理劉熾原建議，民眾可趁匯率處於相對低點時，分批布局外幣，並找尋相對高利的外幣存款專案，為自己的存款賺取更多利息收入。該行「GO美利外幣定存專案」，提供美元及人民幣階梯式優惠利率的選擇，專案門檻為1,000美元、人民幣1,000元以上，單筆3萬美元以上還可獲更優惠的利率。

以單筆承作3萬美元為例，滿3個月平均優惠年息0.9％，第一、二個月年息0.5％，第三個月年息1.7％，為該行一般美元3個月期定存牌告利率的7.5倍，民眾外幣資金若短期內無動用需求，可選擇合適自己的方案，讓資金運用效能提升。

為便利民眾申辦專案，該行除提供分行臨櫃辦理外，也可透過郵寄通訊、網路銀行及行動銀行通路辦理，相當具有便利。劉熾原指出，雖然專案預計進行到11月30日止，但若截止日前已達原定總募集額度，將提前截止，請民眾把握好康機會。

對於偏好數位服務者，台新銀行表示，該行網路銀行、行動銀行特別提供「快．換匯」匯率優惠活動，在活動指定時段可獲換匯優惠。即今年12月底前指定的週三，即9月8日、9月22日、10月6日、10月20日、11月3日、11月17日、12月8日及12月22日，指定時段的9點30至15點參與，可獲美元即期最高優惠4分、現鈔優惠10分匯率優惠。

台新銀行補充說，另針對薪轉客戶推出專屬「US放薪存外幣活存專案」，9月底前達成指定任務，即每月存入1,000美元或單筆換匯滿1萬美元，美元活期存款（5萬美元額度內）可適用美元6個月期定存牌告利率，該行多元外幣優利及換匯選擇，為民眾理財規劃的智慧好夥伴。

(時報資訊)