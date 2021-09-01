果然是「短期救急」。壽險業自7月1日開辦保單紓困貸款，已滿二個月，8月申貸人數3.55萬人，比7月已減少61％，申貸金額31.23億元，亦比7月少62％，等於有急用的保戶大多已搶在7月申請，8月以來每日申貸金額都在2億元以下，最低單日只有1.17億元。

據壽險公會統計，到8月31日止，已有12萬7,534人申請保單紓困貸款，申貸金額113.93億元，壽險公司已核貸12萬5,356人，累計核貸金額111.61億元。

保單紓困貸款是22家壽險公司同時在7月1日開辦，針對有保單價值金的保單，提供保戶為期三年、利率只要1.28％的優惠借款方案，將一路申請到9月底，台灣人壽則可受理申請到12月底。

由於現在保單貸款利率大多在3％以上，甚至高於6％，因此1.28％的確算極低的利率，同時三年內都同一利率，不像過去壽險公司推出短期優惠利率，最多只能借一年，最短可能只有一個月，且有時會規定不能提早還款等。

所以7月一開辦，就有9萬2,013人申請，申請金額82.7億元，等於二個月申請人數及申請金額的72％都落在7月，8月僅剩下27％，9月要看是否會因開學繳學費等需求，再出現新一波的保單紓困申貸潮。

(時報資訊)