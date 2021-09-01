全球投資浪潮逐步邁向零碳排的目標，如何讓企業永續管理與利益共存，將是市場評估ESG投資機制的要素。凱基投信舉出兩個案例，其一，半導體龍頭的台積電，今年4月宣布打造綠色供應鏈，供應商的「減碳績效」及「碳足跡」將為採購時的重要指標，未來要成為其合作廠商，不僅要提供良好的設備與材料，也需要達成減碳的要求。

其二，全球最大飲料品牌之一「可口可樂」在墨西哥的經銷商及裝瓶商(Coca-Cola FEMSA)，不僅是墨西哥最大連鎖超商集團FEMSA的子公司，其追求生產過程降低碳排放、採納可再生能源，並重視汙水處理等的減碳計畫，更取得SBTi認證，吸引投資市場的目光。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，綠色轉型是當今產業前進的趨勢，除了企業邁向綠色供應鏈之外，舉凡擴大使用再生能源、生產過程降低碳排放，或是與風電業者合作建立離岸風場等，均可望提升企業永續發展的價值，此外企業透過發行綠色債券，將募集資金用於綠建築、環保相關等資本支出，不僅有助邁向減碳計畫，更可望增添企債綠債的投資能見度。

劉書銘指出，在氣候變遷的壓力下，企業購買乾淨能源或綠電的需求量高升，激勵綠債發行量節節上升。根據統計，2020年綠色債券及永續債券的合計發行規模，比起2014年已成長10倍有餘，其中新興市場的規模也持續成長；疫情爆發後，全球倡導永續共生理念，更提高ESG或永續相關資產的能見度。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金預定經理人劉書銘表示，全球產業龍頭公司陸續追求以減碳能力成為企業競爭力為指標，舉凡蘋果、微軟、亞馬遜等企業紛紛宣示淨零碳排目標，而其布局於新興市場相關供應鏈的綠色轉型企業也成為關鍵要素，愈來愈多新興市場企業側重減碳題材，未來低碳企業將更易爭取到合作訂單，也較具企業競爭力，這將是看好新興企業債長線走勢的主因。

另外，由於FED準備縮減購債，市場投資情緒謹慎，但對大部分投資人來說，適當的資產配置是決定長期報酬表現的關鍵。劉書銘提出，當寬鬆政策的收緊時，將會讓風險性資產波動度上升，尤其股市的波動度往往較債市更為劇烈，此時建議持有一定比例的債券部位，將有利平衡投資組合的波動風險，亦可望持續累積收益機會。

隨著全球也進入通膨升溫環境，反映總體經濟的需求改善，過往經驗顯示，這對新興企業債的負面影響有限，而根據統計，過去無論通膨走勢，新興企業債滾動一年的正報酬機率旗鼓相當，均可望逾八成，顯示新興企業債適合納入長線資產配置中，有助追求較寬廣的收益空間。未來展望，估計在新興國家的疫苗接種率提升、消費旺季來臨之際，有望提供新興市場彈升走勢，有助新興企業債行情走俏。

(時報資訊)

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