全球NAND Flash快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技推出全新SM2320單晶片高效能、低功耗及符合成本效益的外接可攜式SSD解決方案。

全新SM2320控制晶片解決方案具有整合式硬體與韌體，以及最高級別的資料安全性，滿足遊戲主機使用者需求，同時滿足需要高效能及低耗電需求的筆記型電腦使用者需求。由於NAND Flash記憶體的效能、低耗電量、可靠性及可攜性，因此外接可攜式SSD市場正快速成長。SM2320的客戶包括金士頓（Kingston），在其全新中採用SM2320進行設計，同時包含其他模組和NAND Flash快閃記憶體供應商。

金士頓SSD業務經理Keith Shimmenti表示，Kingston很高興能與慧榮科技合作，推出全新口袋尺寸的XS2000可攜式SSD。Kingston的工程師持續專注於提升產品效能，有了全新SM2320控制晶片，我們能夠將XS2000交給客戶，滿足他們所需的高效能及高容量需求，以跟上不斷演進的數位世界。

慧榮科技獨特的SM2320外接可攜式SSD控制晶片解決方案具有USB 3.2 Gen 2介面、先進SSD控制晶片架構及四個NAND通道，連續讀寫速度高達2,100/2,000 MB/s。SM2320解決方案消除了其他傳統設計中通常需要的USB橋接控制晶片，也能降低物料清單（BOM）的成本及耗電量。

SM2320控制晶片解決方案包括慧榮科技獨有的NANDXtend ECC端對端資料路徑保護，採用最新TLC及QLC NAND Flash支援高達4TB容量。此外，SM2320控制晶片解決方案提供AES 256位元加密，完全符合信賴運算組織（TCG）Opal規格並支援輔助指紋安全性，帶來最高等級的資料安全性。

慧榮科技產品企劃部資深協理黃士德表示，預期高效能外接式SSD市場將會增長，因為廣大應用需要快速外接儲存裝置，例如遊戲主機和筆記型電腦使用了大量資料應用程式，包含影像、視訊儲存及編輯應用程式。同時，最佳外接可攜式SSD不僅提供更快的效能，還能提供更低耗電、更小尺寸及更低的成本。我們的全新可攜式SSD控制晶片解決方案免除了橋接式晶片設計，為此不斷成長的產品領域提供更簡單、更具成本效益的解決方案。

(時報資訊)