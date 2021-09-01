台股自低點16248點已經反彈1200點，並且站上季線，專家認為，技術面雖呈現一波中期反彈，但台股量能萎縮，大盤量價背離，多頭信心仍不足。不過，聯電(2303-TW)今(9/1)日股價已經改寫波段新高，接下來世界(5347-TW)及封測類股有機會跟進。

台股融資徹底減幅 才有機會挑戰萬八

近期台股量能不足，萬寶投顧蔡明彰分析，成交量萎縮有兩個原因，8月27日新當沖警示上路，5日均量從3763億元降至目前3354億元，證交所明確表示不會只因為當沖比例逾60％而遭處置延長到12天，必須股價大漲大跌遭處置，再加上當沖過高，滿足兩個條件才會處置延長。

但新當沖警示顯然已經嚇阻當沖，導致台股量能明顯萎縮，這需要再廣泛宣導當沖新制，讓投資人充分瞭解。其次，部分產業第三季營運將較上半年衰退，但股價基期墊高，追高有風險，導致大盤量縮，必須8月營收公佈才能看清楚哪些產業第三季不如預期。

蔡明彰強調，剛結束的8月相當戲劇化，一度大跌千點，但最後月線收紅242點，受聯準會定調不急於升息，外資最後幾天大舉買超，結束自5月來連三個月賣超，8月轉為買超69億元，而5～7月共計賣超高達2332億元。

市場判斷聯準會最快11月減少購債，外資有可能9～10月回補持股，從8月新台幣升值1.94角，就可得知台股的資金行情仍存在。

蔡明彰認為，台股資金行情仍可期待，萬事俱備，只欠東風，只要融資減幅更徹底，大盤就會補量，9～10月挑戰18000點並非不可能。

8月融資餘額減少232億元，但不如5月大減400億元。5月融資大減，才造就7月創下18034點的歷史記錄，當大盤量能萎縮，無法同時支持各類股上漲，容易出現資金排擠。

聯電改寫波段新高 世界及封測類股可望跟進

週三台積電(2330-TW)股價回到7月16日法說之前高點614元就休息，這段時間，因台積電晶圓代工漲價，而毛利率有疑慮的IC設計蹺蹺板效應而強彈。再者，航運股成交佔比下滑至26％，也使資金流向電子股，除了IC設計，跌深的二線鏡頭、散熱、板卡族群也漲勢凌厲。不過，要深入分析這些產業景氣前景是否真正成長，或純粹跌深反彈。

以週三漲停的二線鏡頭為例，今國光(6209-TW)上半年EPS虧損0.66元，新鉅科(3630-TW)虧損1.21元，先進光(3362-TW)小賺0.09元，聯一光(3441-TW)小賺0.05元，佳凌(4976-TW)0.36元，專攻筆電鏡頭的先進光破天荒產品漲價，但整體筆電的遠距商機已退燒，先進光的漲價對實際獲利有待觀察。

蔡明彰強調，電子股焦點在半導體，第三季營運比上半年更好的是晶圓代工、封測，成熟製程的聯電(2303-TW)週三改寫波段高點已作出示範，世界(5347-TW)可望跟進，接下來要留意封測8月營收，誰能再創歷史新高，就是第三季比上半年更好。

7月營收超豐(2441-TW)、頎邦(6147-TW)、南茂(8150-TW)創歷史新高，8月再創佳績的機率很高，加上本益比在10倍上下，週三南茂已率先改寫波段高點，頎邦接近前次高點。

航運股能否洗出浮額 為未來走勢關鍵

中國8月製造業PMI降至50.18，不如預期，引發週二BDI指數下跌2.4％，而8月大漲25.5％，也是漲多修正的疑慮，但週三航運股重挫，過度反應，主要原因仍在籌碼凌亂，航運股7月營收有長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)、慧洋-KY(2637-TW)、四維航(5608-TW)、台驊投控(2636-TW)、中菲行(5609-TW)等創歷史新高。

蔡明彰強調，8月不論貨櫃或散裝，運價都上漲，所以再創歷史新高的可能性大，一旦短線航運股跌深，但8月營收亮麗，勢必先蹲後跳，當然要有融資大減的條件配合。週三航運突如其來的大跌，是否趁機洗出浮額，是走勢的關鍵。

蔡明彰指出，輕便型散裝輪運價BSI週二逆勢上漲0.2％，與其他散裝輪下跌不同，BSI今年來大漲238％，輕便型船舶在當今各國港口塞港下，相對靈活，運價漲幅居各類型散裝輪之最。四維航共有31艘輕便型，佔船隊總數81.5％，慧洋-KY有43艘輕便型，佔船隊總數31.8％，在散裝輪比重最高，今年EPS成長性最大。

小鋼走勢強 後續表現仍看獲利能力

週三鋼鐵受航運拖累，下半場走跌，但鋼鐵第三季營運優於上半年，中國鋼鐵7月起減產，月產量較去年同期減少8.4％，是2008年以來最大降幅，8～9月持續減產，而鐵礦石7月中旬到8月中旬大跌40％，使鋼鐵業的利差擴大。

蔡明彰指出，鋼鐵股的中鋼(2002-TW)、運錩(2069-TW)、大國鋼(8415-TW)7月營收歷史新高，而中鋼8月營收估420億元，再寫新高機率大，9月盤價上漲1.2％，因而營收應可再走高。外資8月買超中鋼14萬張，創去年多頭景氣循環來單月最大買超，上次去年11月外資買超12萬張，當時中鋼價位23元，後來不到半年漲到46.75元，大漲一倍。

近來小鋼走勢較強，但還是要研究獲利能力，中鋼第二季毛利率21.34％，小鋼的燁興(2007-TW)7.29％，但今年來股價大漲227％。毛利率高過中鋼的鋼鐵股不多，包括新光鋼(2031-TW)24.23％、大成鋼(2027-TW)28.12％、榮剛(5009-TW)26.89％、大國鋼36.1％，這4檔鋼鐵股也都第二季毛利率比第一季高。

歐美需求強，但中國供應不足，國際鋁價今年來大漲35％，創10年新高，生產鋁的公司大發利市，美國鋁業AA今年來股價大漲90％，遠遠超過標普500平均績效的20％，台股只有大成鋼在美國擁有鋁捲板工廠，今年EPS估5元，本益比10倍，股價遭低估。

(時報資訊)

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