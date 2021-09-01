【時報記者莊丙農台北報導】5月中疫情爆發，金管會開放壽險業能以視訊錄音錄影的方式，代替原本面對面的投保流程，後續核准包含國壽、中壽(2823)、富邦人壽與全球人壽試辦的遠距投保的業務，讓客戶有投保新選擇且體驗升級，以更有效率的方法購買保險、補足保障。

只要宅在家，拿著手機花20分鐘左右的時間就能快速完成投保，這種新型態的遠距投保，人人都可用。遠距投保是忙碌現代人最得力的幫手，即使工作忙碌、午休時間短且加班時間長的上班族，利用空檔就能完成遠距投保；或是照顧新生兒不方便外出的新手爸媽們，在家就能輕鬆幫寶貝完成規畫。

以國壽為例，剛生產完的客戶想規畫新生兒保障，但月子中心不方便讓訪客拜訪，在彰化的業務員透過遠距視訊協助台北的客戶完成投保，更特別的是，現在國壽推出個人化電子保單，保戶可將寶貝的照片或視訊投保時的畫面置於電子保單封面，並留下一段文字，讓這份保障化為實體的禮物，更具特別的傳承意義。

除了投保，民眾原先習慣透過業務員協助的理賠申請，一樣可透過遠距視訊完成，像是國壽提供了全面的遠距保險服務，從申請理賠、辦理資料變更、保費授權到申請保單紓困貸款等，都可透過「CVX泰好保平台」一站式完成投保與其他保險服務，讓民眾能不受時間距離限制，享受由業務員協助的專業服務。

(時報資訊)

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