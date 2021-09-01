（統一美麗事業董事長高秀玲領軍UNIKCY國際精品美妍館首發進駐夢時代一樓。圖／李麗滿）

統一集團美麗事業再添新品牌！由董事長高秀玲原創，親自帶領籌備多年的UNIKCY國際精品美妍館全台首號店1日於統一夢時代一樓開幕，久未露面的高秀玲透過品牌經理蔡佩勳傳達此次新品牌將帶給消費大眾「年輕、時尚、獨特」魅力，亦將為統一美麗事業超過300億元商機再添新柴火。

統一集團美麗事業自2013年高秀玲登高一呼凝聚成統一集團新年輕時尚版圖，包括統一夢時代、統一時代百貨、統一藥品、統一佳佳、康是美等，此次再添新軍-UNIKCY，有別於康是美「開架式」化妝品彩妝與藥妝家用品銷售，UNIKCY則宛如購物中心裡頭的國際精品彩妝專櫃的複合店，占地100坪，集結全球56個國際美妝品牌，涵蓋彩妝、保養、香水、髮肌芳療等近4000個SKU，同時提供專業彩妝MAC、BOBBI BROWN等諮詢與護膚服務。

為展現通路品牌獨特個性，高秀玲從整體設計、動線規劃、櫃位品牌、服務流程、人員培訓等每個環節均全程參與，尤其在設計元素上，入口兩側以口紅及香水瓶造型，櫃台令人為之一亮的紅色蝴蝶結以及環店明鏡上鑲崁的桃紅色字體，都是她個人過往購物經驗所展現的原創設計。

而近年來包括昇恆昌免稅店、新光三越線上BeautySTAGE線下店等蔚為話題的各大化妝品牌超大容量、超小包裝mini size商品，亦成為「Favorites」專區、以及Top 10暢銷首選，結合統一電子錢包與線上網購同享OPEN POINT會員高達10%回饋，相當吸眼球。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意