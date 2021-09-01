【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受科技股上漲帶動，周三香港恆生指數收漲0.58%，為26028.29點，為連續第2日由跌轉升。國企股(H股)收漲0.95%，為9271.32點。
恆生科技股收漲1.30%，重量級成分股騰訊上漲1.5%，成交額達171.19億港元，排名第一。
美團收漲1.8%，成交額排名第二。
汽車之家漲逾7%，嗶哩嗶哩漲逾6%。
網易上季業績報喜，股價大漲6.42%。
教育類股走高，天立教育大漲逾9%，新東方在線漲逾8%，思考樂教育漲逾5%，新東方漲近2%。
餐飲股走高，呷哺呷哺漲近10%。海底撈勁揚6.3%，在藍籌股中表現最佳。
太陽能股走跌，福萊特玻璃跌逾10%，洛陽玻璃跌逾8%。信義光能下挫5%，在藍籌股中表現最疲弱。
(時報資訊)
35343.54
-17.19(0.05%)
22:06
4529.92
+7.24(0.16%)
22:06
15336.36
+77.13(0.51%)
22:06
3411.67
-6.05(0.18%)
22:06
28451.02
+361.48(1.29%)
14:15
3207.02
+7.75(0.24%)
17:01
26028.29
+149.30(0.58%)
16:08
3567.10
+23.16(0.65%)
15:00
14314.09
-14.30(0.10%)
16:29
7156.16
+36.46(0.51%)
21:51
6740.04
+59.86(0.90%)
21:51
15799.65
-35.44(0.22%)
21:51