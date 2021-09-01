【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受科技股上漲帶動，周三香港恆生指數收漲0.58%，為26028.29點，為連續第2日由跌轉升。國企股(H股)收漲0.95%，為9271.32點。

　恆生科技股收漲1.30%，重量級成分股騰訊上漲1.5%，成交額達171.19億港元，排名第一。

　美團收漲1.8%，成交額排名第二。

　汽車之家漲逾7%，嗶哩嗶哩漲逾6%。

　網易上季業績報喜，股價大漲6.42%。

　教育類股走高，天立教育大漲逾9%，新東方在線漲逾8%，思考樂教育漲逾5%，新東方漲近2%。

　餐飲股走高，呷哺呷哺漲近10%。海底撈勁揚6.3%，在藍籌股中表現最佳。

　太陽能股走跌，福萊特玻璃跌逾10%，洛陽玻璃跌逾8%。信義光能下挫5%，在藍籌股中表現最疲弱。

(時報資訊)

#恆生指數 #科技股 #港股

主要市場指數

紐約道瓊
35343.54 -17.19(0.05%)
22:06
S&P500
4529.92 +7.24(0.16%)
22:06
Nasdaq
15336.36 +77.13(0.51%)
22:06
費半指數
3411.67 -6.05(0.18%)
22:06
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7156.16 +36.46(0.51%)
21:51
法國CAC
6740.04 +59.86(0.90%)
21:51
德國DAX
15799.65 -35.44(0.22%)
21:51

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