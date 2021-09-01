雖然科技股在昨(8月31日)表現疲弱，導致美股3大指數齊收跌，但8月整體表現仍相當強勁，標普500指數更創連7個月上揚，但許多專家認為，由於多重利空消息聚集在9月發生，且從歷史數據來看，美股通常在該月份表現疲弱，分析師認為，3大風險壟罩9月，美股將來到相當危險的時機。

據《CNBC》報導，美國財務研究與分析中心（CFRA Research）表示，標普500指數在過去只要來到9月，平均只有45%時間為收漲，這份數據從二戰以來至今，平均跌幅為0.56%，為一整年度最糟糕的月份。

去年9月，在那斯達克巨鯨影響下，加上當時經濟刺激法案尚未出爐，疫情復燃、美大選逼近等風險增加，導致科技股出現劇烈震盪，並拖累大盤表現，甚至寫下10年來最慘9月走勢。當時專家建議，將部分成長股換成價值股，並對景氣循環股保持謹慎態度。

Charles Schwab首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，假如市場隨著歷史走勢推進，目前的確有大量風險，包括美國聯準會（Fed）縮減購債(Taper)政策、Delta變種病毒疫情，以及地緣政治動盪3大風險，恐讓市場出現3%或4%回調，並肯定發生的機率高。

此外，美國新任總統上任第1年，美股9月下跌的情況尤為嚴重，標普500指數平均跌幅0.73%。CFRA指出，標普500指數通常在7或8月創下新高後，指數就在9月下跌0.73%，僅有43%時間收漲。

BTIG股票及衍生品首席策略師Julian Emanuel認為，9月的主要風險來自Fed政策轉向，疫情同樣是觀察重點，阿富汗政治動盪也是。Julian Emanuel指出，市場將出現大規模拋售，9月或10月往往為最動盪時期，這不代表市場將下跌，但就分析來看，目前市場充滿太多自滿與信念認為，只要Fed不升息，股市就不會出現修正。

(時報資訊)