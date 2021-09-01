倫元投顧分析師陳學進表示，台股1日開低震盪收小跌，終場下跌16.3點，跌幅0.09％，收在17,473.99點；櫃買指數則上漲2.41點作收，漲幅1.13％，收在216.43點；三大法人進出方面，外資續買145.74億元，投信續買4.82億元，自營商續買29.95億元，惟外資法人於台指轉賣1,036口多單，累計淨空單部位為20,199口，心態呈現謹慎中性偏多。

加權指數自20日低點16,248點起漲以來，截至目前已大漲逾千點，但在多方控盤格局不變下，後市仍是震盪上看不變。

就經濟面觀察，受惠5G、高速運算（HPC）、電動車、車用電子等需求百花齊放，晶圓代工成熟製程產能吃緊、供不應求，預期產能吃緊態勢恐將持續至2023年。

就資金面角度觀察，美國聯準會（Fed）鮑爾27日於全球央行年會上表示，美國經濟持續復甦，若順利恐在年底前實施，惟目前距離升息仍遙遠，意味寬鬆貨幣政策可能還有望持續約一年。在熱錢效應持續下，將有利風險資產的發展。

個股方面，本周納入投資組合的聯電，台積電跟進喊漲，晶圓代工價格一路看漲至明、後年，配合趨勢走升、內外資法人大戶心態偏多，只要守穩10日線、月線不破，預期後市仍有上漲機會。

展望後市，台股加權指數10日線、月線及季線等短中期均線翻多，若後續內外資買盤陸續歸隊，不排除本波行情將有「V轉」，甚至挑戰「萬八」關卡的機會。

選股方面，在晶圓雙雄連袂調漲價格推波助瀾下，晶圓代工、矽智財（IP）、ASIC設計、再生晶圓、矽晶圓、設備、封測等概念股股價持續拉抬，加上蘋果新機拉貨啟動、電子旺季需求、內外資買盤搶補、筆記型電腦調漲價格等利多，帶動祥碩、譜瑞-KY、矽力-KY、力旺等高價股持續上攻、中小型轉機股強勢表態。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意