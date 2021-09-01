華南銀行於上半年推出兩檔美元優利定存專案，獲得客戶廣大的迴響，為回應客戶的需求，於九月再次推出針對中小企業及個人戶的4個月期、年息0.3％美元優利定存專案，專案活動期間自即日起到110年10月15日或額滿即提前截止。

華南銀行推出的美元優利定存不需搭配理財產品，只需以新台幣結購或自其他銀行匯入的美元新資金，單筆最低存款金額個人1萬美元以上，中小企業5萬美元以上，即可享有4個月存期、年利率0.3％的優惠美元定存利率，優於目前市場4個月期美元定期存款牌告利率0.12％，加上近期美國聯準會計劃縮減購債規模，為美元提供支撐力道，現階段進場布局美元是一個不錯的時機點，搭配本次專案，不僅可賺取更多利息收入，也可享有未來美元潛在升值機會，提供中小企業及個人資金多元布局有利方案。

為滿足年輕小資族投資需求，及因疫情推廣無接觸金融服務，華南銀行下半年另推出外幣SnY數位帳戶優惠三重奏，讓客戶宅在家就能開戶拿好禮、便宜買外幣、靈活存外幣。

第一重外幣SnY新戶禮，首次開立華銀外幣SnY帳戶且成功啟用者，並於開立後登入SnY APP，即可獲得新戶禮「便利商店電子禮券新臺幣50元」，獎項名額共30,000份，活動期間每人限領乙份，額滿為止。

第二重外幣SnY美元專屬匯率，透過網路銀行、行動銀行或SnY APP以新臺幣存款帳戶結購美元存入外幣SnY帳戶，享依牌告匯率減碼3.5分優惠。

第三重外幣SnY存款享優利，只要存入美元、澳幣、人民幣活期存款，美元在3,000元以下、澳幣在3,000元以下或人民幣在20,000元以下，就可享有該幣別「6個月期定存牌告」優惠利率計息。

華南銀行持續深耕中小企業及個人戶客群，以更貼近市場需求的金融商品，來滿足每個客戶，守護每個追夢的初衷。

(時報資訊)

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