【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】歐元區8月製造業的擴張力道依然強勁，但新冠疫情造成的供應鏈問題使工廠所需原材料的供應持續吃緊，進而推升價格，恐加劇通膨壓力。

放寬防疫限制措施雖然帶動需求升溫，但許多公司回報正面臨物流受阻、產品短缺和人力緊縮等問題。

財經數據服務公司IHS Markit周三公布歐元區8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為61.4，低於7月終值62.8和先前公布的初值61.5。

衡量產出的分項指數從7月的61.1下滑至59.0。這項該指數會納入本周五公布的綜合PMI，且被視為是經濟體質的領先指標。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，8月歐元區製造業者端出又一個月的佳績，為連續第14個月維持強勁的擴張。但最重要的問題仍是缺乏零組件，供應商不是無法生產足夠的零組件，就是其運輸能力無法滿足物流需求。

原材料持續缺貨和物流瓶頸意味著這些工廠所需的供應方能再度提高收費。8月投入品價格指數仍然高居87.0，但低於7月創下記錄的89.2。

高漲的投入價格，使工廠不得不再次大幅調漲價格。

周二公布的歐元區8月調和消費者物價指數（HICP）初值較去年同期上揚3%，超出經濟學家預估的年漲2.7%和歐洲央行設定之2%目標，並創下10年新高，若再進一步走升恐將挑戰歐洲央行對物價上漲的溫和立場。

另一方面，受供應鏈瓶頸衝擊，歐洲最大經濟體德國8月IHS Markit製造業指數終值從7月的65.9下滑至62.6，創下6個月新低，但仍遠高於50榮枯分界點。

同樣受到原材料供應緊缺和物流問題影響，法國8月製造業PMI終值從7月終值58.0下滑至57.5，創下今年2月以來新低，但優於先前公布的初值57.3。

(時報資訊)