【時報記者郭鴻慧台北報導】近年證券市場及期貨市場交易人都有年輕化的趨勢，證券市場商品及交易較為單純，大多數年輕族群較為熟悉，為增加年輕人對期貨交易及風險管理認識，期交所製作輕鬆活潑的宣導短片，針對年輕族群推廣期貨知識。

期貨因具有高槓桿特性且商品種類多元，交易人需要培養專業知識，並深入了解風險控管的重要性，才能趨吉避險。為了幫助年輕族群認識投資風險並建立交易紀律，期交所與證交所、櫃買中心以宣導年輕人認識投資風險為宗旨，不斷豐富投資交易宣導內容，成立「交易風險報你知，理財知識全攻略」網路專區，網站資訊更豐富多元，有助於新手快速了解期貨知識。

宣導專區設計風格貼近年輕族群瀏覽習慣，以「投資知識」及「交易風險」為宣導主軸，分別有「投資影音停看聽」、「漫畫輕鬆學風險」、「投資知識寶庫」及「理財新聞特輯」四大專區，運用簡單易懂的圖像及生動影音，傳達正確投資理財觀念，讓年輕人在投資前認識風險穩步前行。

不僅如此，為提高年輕族群對期貨交易風險的重視，期交所透過製作宣導短片，實際調查年輕族群對於期貨交易概念與風險的認知，不僅了解年輕人對期貨的看法，並於影片中統整期貨交易特性、風險及常見的問題解惑，幫助新手更進一步了解期貨特點。

(時報資訊)