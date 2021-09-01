【時報記者莊丙農台北報導】台船(2208)今日與福廷綠能源（Flotation Energy）簽署離岸風電浮動式風機合作備忘錄，福廷綠能源計畫在區塊開發階段，於新竹外海分階段設置離岸浮動式風場，總裝置容量預計將達1.2GW；雙方將推動浮動式風機基礎本土化的設計、製造組裝、風機安裝運營及維護、本土供應鏈的整合與發展等重要的相關工作，近程目標是引入歐洲成功的專案經驗，在2026年先設置100MW浮動式示範風場。

目前台灣西部沿岸所規劃的離岸風場在50公尺水深範圍內，一般以固定式基礎豎立在海床上如單樁式基礎（Mono Pile）或是導管架基礎（Jacket Foundation），做為海面上風機的基礎形式。但為了擷取更豐沛的離岸風能資源，將風場外推到離岸更遠的深水區已成各國風場開發商普遍的共識，而浮動式風機正是克服在深水區設置風場，在經濟性考量及施工可行性的條件下最佳的方案選擇。

浮動式風機的基礎採用浮箱或浮筒式設計，以錨定的方式固定在海床，使風機能在規畫的風場位址中半永久性地商轉。目前在歐洲已有成功的樣機在商轉中，而台灣可藉著離岸風場區塊開發階段的招商機會，直接將歐洲浮動式風機成功的經驗引入，使國內參與離岸風電的產業能持續深化創新的產製能力。

浮動式風機因其浮體特性及複雜的系統整合與造船專業謀合，因此目前營運中的浮動式風機，從基礎的製造到風機的安裝多在造船廠的船塢完成；台船的造船塢長950公尺、寬92公尺，原本製造商船及軍艦，如今跨入離岸風電領域，生產一座座能克服台灣海峽特殊海況的浮動式風機。浮動式風機鋼構基礎每座重量達數千噸，相當於一艘小型船舶，其施工複雜性也類比船舶，未來若開發成功進入量產階段，可望為公司注入新的營收能量。

(時報資訊)

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