友華（4120）1日宣布，投資康霈生技1.68億元，取得康霈生技CBL-514溶脂注射劑台灣獨家代理銷售權，搶攻台灣超過百億的醫美市場。

該投資案，友華持股占比約4.56％。

CBL-514注射劑在醫美非手術溶脂適應症，2020年11月完成2a臨床試驗，研究數據顯示具有突出的溶脂療效與良好的安全性。同年12月更獲美國FDA及澳洲核准執行二期臨床，並自今年第一季開始收案，預計2022年完成試驗，2023年申請全球三期臨床試驗。

友華執行長蔡孟霖表示，該公司自2008年取得國內首張玻尿酸產品藥證後開始經營醫美市場，目前旗下有兩個玻尿酸品牌，分別是台灣製HA-Lab以及德國製Hyabell，今年更拿下來自韓國，獲得美國FDA、歐盟EUA及台灣TFDA三方認證的Nabota（彩虹肉毒）的代理權。

另外，該公司也針對術後保養的市場需求，推出術後保養品ISISPHARMA和AG-Lab。此次透過和康霈合作將能擴大到減脂體雕領域，讓友華醫美事業的產品組合更加多元完整。

根據Deloitte市場調查資料指出，2026年全球局部減脂與體雕相關醫美市場，包含手術與非手術醫美療程將高達420億美元，2030年更將突破1,000億美元；目前手術占八成，但手術風險高、且副作用和後遺症明顯，導致許多人卻步；非手術療程占二成，但療效不顯著且需等待長達12～16週。

根據美國整型醫學會年報ASAPS研究指出，目前僅有不到40％的人尚可接受目前的局部減脂療程，超過60％的人因為不滿意現有的治療方式或害怕副作用與後遺症而卻步，因此，龐大的市場需求一直尚未滿足。

(時報資訊)

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