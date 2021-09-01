A股上市公司今(2021)年上半年成績單出爐！多數A股企業上半年營收及獲利有所斬獲，營收有成長的公司超過7成以上，有獲利的公司則近9成，其中，工商銀行榮登獲利王。但仍有21家公司虧損金額超過10億元人民幣(約42.89億台幣)，其中華夏幸福虧損金額超過94億元(約403.13億台幣)，成為今年上半年A股虧損王。

截至昨(8/31)日為止，A股上市公司上半年財報已經全部出爐，根據大陸「21世紀經濟網」報導指出，大陸企業逐漸走出疫情陰霾，A股上市公司展現強勁反彈，營收及獲利均較去(2020)年同期大幅成長。Wind資料顯示，A股上市公司上半年整體營收較2020年、2019年同期分別成長26.2%及24.7%；整體淨利則較2020年、2019年同期分別成長43.7%、22.9%。

此外，大陸「證券時報」數據寶統計顯示，今年上半年總計42家A股公司歸母公司淨利突破百億元人民幣，家數創下歷史紀錄，其中，金融業表現依然亮麗，工商銀行、建設銀行、農業銀行和中國銀行等四大銀行，連續10年位居半年報賺錢榜單前四名，今年上半年淨利超過千億元人民幣。京東方A、中國鐵建、江蘇銀行、萬華化學和三一重工則新晉為A股百億獲利俱樂部。

雖然A股多數上市公司上半年績效亮眼，但仍有部分公司因為風險爆發、經營不善、行業特性等因素而出現虧損，甚至有21家公司虧損超過10億元人民幣，尤其是房地產及交通運輸兩大行業，是重災區。根據大陸「證券時報」數據寶統計顯示，房地產和交通運輸兩大行業的上市公司，登上虧損榜數量最多，分別有7家和6家公司上榜。

其中，曾經為房產黑馬、千億元俱樂部的華夏幸福昔日風華盡失，去年該公司還位居賺錢榜單第45名，今年則摘下A股上半年虧損王寶座，落差之大，顯示房地產行業的衰落。

除了房產之外，由於新冠疫情尚未停歇，航運類股難以完全恢復，中國國航、中國東航、南方航空三大航空巨頭，今年上半年也分別虧損64.86億元、52.08億元和46.88億元人民幣。

(時報資訊)