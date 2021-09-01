AWS香港暨台灣總經理王定愷1日首度發表AWS在台戰略，他指出，雲端運算是數位轉型的關鍵要素，更是數位經濟的技術後盾，此將在台灣推動四大方向，包括挹助台灣產業數位轉型、建立合作夥伴生態系、協助政府、產業與學校培育本地雲端人才以及扶植新創。

AWS點出台灣產業數位轉型的三大趨勢，分別為遷移上雲、傳產創新以及效能優化。在協助各行各業的數位轉型過程中，王定愷以台灣的製造業與零售業為例，指出製造業在供應鏈、高效營運、智慧工廠、智慧聯網產品這四大場景必須優化營運，從而解決轉型的當務之急。而從產品設計到智慧型工廠，企業都利用當今最全面、最先進和安全的雲端解決方案進行創新。

此外，疫情期間造成零售通路的巨大成長，零售O2O、電子支付、個性化推薦以及客戶忠誠度，是AWS近期觀察到台灣零售業客戶最活躍的幾個雲上轉型場景。

王定愷指出，AWS覆蓋全球的雲端基礎設施，是協助台灣企業走向國際的最佳利器。AWS雲端基礎設施目前已有25個地理區域，81個可用區（AZ），覆蓋了全球245個國家和地區，成為台灣企業布局全球的選擇。

王定愷進一步提到，符合各地規範及認證的基礎設施、高度整合與自動化的雲端服務與功能、豐富的全球合作夥伴解決方案，是確保客戶拓展全球化業務的基石。從業務層面來看，透過Amazon的業務體系，包括Amazon電商、Amazon物流、支Amazon Alexa等，將助力台灣企業打通海外市場、布局全球銷售渠道。

此外，在人才部分，王定愷觀察，台灣業界亟需雲端人才，AWS因而積極投入台灣雲端人才的教育，從中等教育、高等教育、產業人才以及新創企業著手，透過AWS豐富的全球教育和培訓課程、多元化雲端人才培養體系、以及雲端生態圈夥伴緊密合作這三大優勢，強化台灣雲端人才的根本實力。

(時報資訊)