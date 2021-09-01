數位科技的進步，讓數位轉型成為近年來組織與企業，商模重塑與永續經營的要件。擁有高度資訊含金量的資策會將資通訊人才培育能量向外擴散，於1日正式成立資展國際股份有限公司（資展國際），以豐富的實務與理論經驗，擴大孕育臺灣企業數位轉型所亟需之產業跨域人才。

資展國際是由資策會數位教育研究所（教研所）團隊所成立，是一家專門為產業培育ICT人才的公司，背後是資策會40年來累積的豐富資通訊培訓經驗，至今已累積超過50萬人次培訓量。

資策會執行長卓政宏表示，自2018年起，資策會以「數位轉型的化育者」為定位，積極促進數位國家發展，也培育出許多具備數位轉型思維的教育人才，期盼資展國際能對齊產業需求，培育更多接地氣的產業創新科技人才，進而協助臺灣企業解決數位轉型人才缺口、學用落差，並盼能善盡企業社會責任，降低偏鄉數位學習落差。

面對資策會教研所重大轉型變革，資策會教研所代理所長張育誠表示，在不斷創新的前瞻科技急速發展下，強化企業數位人才發展是關鍵，教研所應用長期累積於數位科技人才的培育和研究能量，早已建立了一套數位轉型人才的職能發展與評測模型，將持續協助業者進行公司數位轉型人才的職能盤點的健檢分析，擘劃企業數位轉型人才發展藍圖，期能帶動企業人才跨域整合，創造新價值與產業競爭優勢。

張育誠進一步說明，未來資策會教研所仍持續本著多年來投入ICT產業人才發展與科技趨勢需求的研析，掌握企業與社會對數位人才的需求，建立人才職能標準與指引，做為政府產業人培智庫的角色，並提供臺灣企業及人才數位轉型思維，厚植產業人才發展的能量，以建立臺灣產業數位轉型的典範案例。

(時報資訊)