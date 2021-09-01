大量設置充電設施是加速電動車普及化的主要手法之一，但這方法並非在每一個國家都會有效果，例如非常奇葩的日本。

雖然日本政府曾提供高額預算來建設充電設施，但全國電動車數量並沒有因此明顯成長，結果充電設施反而因為使用率太低也缺乏維護，出現充電樁數量逐年遞減的異象。

日本不是電動車大國，但日本車廠其實很早就打入了電動車市場，包含Nissan Leaf、Mitsubishi i-MiEV等純電動車，都在十多年前就已經推出。

在推出電動車之後，車廠與地方也很快獲得了政府的支持，在2012年日本政府就編列了1000億日元預算，大規模於日本境內部署電動車充電設施，但日本電動車銷量並沒有因此而大幅提昇，至今仍只有少少的1%。

電動車普及率低，充電樁也形同虛設，並逐年開始老化或停止使用，也因此日本全國充電樁數量是不增反減。根據彭博社報導，日本全國充電樁數量已由2020年的3萬支減少到現在2.9萬支。

眾日本車廠的態度與發展策略是導致純電動車在當地不吃香的主因，不過日本政府近年政策有轉向，除了準備加大EV購車補貼，也設立了2030年時要佈署15萬座充電站的遠大目標。然而，這個政策立刻就引起日本汽車工業協會會長，同時也是Toyota社長的豐田章男的示警。

豐田章男提醒，政府不能只把充電站數量當成唯一的目標，如果一昧把充電設施安裝在任何看似可行的地方，那麼就可能導致使用率和便利性都偏低的結果。

(時報資訊)