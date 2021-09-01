【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】投資人看好日本首相菅義偉的謀略可能有助於政局恢復穩定，周三日股大漲逾1%，日經指數創下1個半月新高。

周三收盤，日經指數上漲1.29%，收在28,451.02點，一舉突破數個關鍵反壓區，如位於28,281點的200日均線，並創下7月14日以來新高。

東證一部指數收漲1.02%，為1,980.79點，創下5個月新高。

日本媒體周二報導，日相菅義偉有意在9月中旬解散下議院，並考慮在10月17日舉行大選。

雖然菅義偉表示他無意這麼做，但基於對傳統的理解，即日本首相在有關解散議會的議題上不必如實陳述，因此投資人大多不會對這番言論信以為真。

三菱UFJ摩根史坦利證券公司首席投資策略師Norihiro Fujito表示，有傳聞指出菅義偉可能指派一位熱門人選擔任其內閣官房長官，且最快可能在下周舉行大選。此外，菅義偉還可能提出經濟振興措施，包括為受到疫情影響的人提供紓困。

民調顯示菅義偉的支持率仍然低迷，但還不足以讓反對黨可以擊敗執政聯盟，且日本國內疫情降溫也有利於執政黨的贏面。

就以往經驗來看，日股在國會解散後往往表現得不錯，這也讓放空的投資人對於堅守部位感到不安。

小松製作所（Komatsu）股價勁揚5.4%，此前彭博社報導，科技女股神伍德（ Cathie Wood）旗下Ark Autonomous Technology and Robotics ETF，自8月中旬以來幾乎每天都買進該公司的美國存託憑證（ADR）。根據最新披露的文件，在這檔熱門基金中，該建築設備製造商目前的持股比重排名第13。

豐田汽車收漲0.6%，重新站回該汽車製造商在8月19日意外宣布9月將減產4成之前的價位。

(時報資訊)