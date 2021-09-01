（Global Finance（環球金融雜誌）近期揭曉Best Digital Bank Awards 2021（最佳數位銀行）獲獎名單，台新銀行Richart Life以點數生態圈摘下「亞太獎：Best Online Product Offerings」以及「國家獎： Best Consumer Digital Bank in Taiwan」雙重肯定。圖／台新銀行提供）

Global Finance（環球金融雜誌）近期揭曉Best Digital Bank Awards 2021（最佳數位銀行）獲獎名單，台新銀行Richart Life以點數生態圈一舉摘下「亞太獎：Best Online Product Offerings」及「國家獎：Best Consumer Digital Bank in Taiwan」，顯示台新銀行的數位創新服務備受國際肯定。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart Life自2020年推出後，持續打造以點數為基礎的顧客忠誠計畫。每一位顧客都有機會在與台新銀行往來當中，透過台新銀行的服務輕鬆獲得台新Point，包含參與信用卡活動、使用台新ATM、財富管理服務等。Richart Life持續以點數串聯顧客的日常及各式生活需求，包含客戶可至實體商店或Richart Mart使用台新Pay消費折抵台新Point、兌換商品或服務、轉換成各式異業點數等，憑著多元化的點數應用，促進顧客活躍，鞏固顧客忠誠度。

包國儀指出，台新數位銀行Richart以最直覺化和貼心的使用者介面，秉持100％全線上操作和100％用戶導向的設計理念，提供有趣、簡易和多元的數位金融體驗，有幸第五次摘下台灣最佳消費者數位銀行的殊榮。

現階段Richart已提供儲蓄、理財、外匯、貸款及保險等五大金融產品線，未來除持續擴充線上之創新產品及功能，更將積極地透過開放銀行串接的技術，與其他產業夥伴合作在不同場景提供客戶需要的數位金融服務，讓便利的理財、轉帳、支付、貸款可以融入用戶的生活場景中。

台新銀行將不斷推出新服務，打造涵蓋食衣住行育樂的各式點數使用情境，促進台新及合作夥伴的點數應用正向循環，透過點數創造顧客價值，讓台新的點數生態圈深植於顧客生活中。包國儀強調，在新產品的開發中，Richart也將持續回應用戶需求，推出更豐富的理財和理債商品，串聯更多生活應用場景，讓數位金融不再只是投資儲蓄，而是與生活同行的智慧好夥伴。

(時報資訊)