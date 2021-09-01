【時報記者張漢綺台北報導】缺料逐漸紓解，且新產品出貨逐步放量，佳能(2374)下半年營運可望好轉，佳能預估，下半年營收可望比上半年好。

數位相機市場萎縮，致使佳能近幾年營運表現平平，不過公司積極轉型，挾光機電整合及核心影像處理等技術，開發360度相機等新產品，受益於遠距上班(WFH)漸成趨勢，360度視訊會議、視訊相機等應運而生，去年相關產品營收佔比已逾30%，今年佔比有望邁向40%。

儘管受缺料問題干擾，佳能今年前7月合併營收16.13億元，年減9.74%，但隨著缺料逐漸紓解，佳能7月合併營收回升至2.97億元，年增1.81%，為去年11月以後新高，由於訂單開始正常出貨，佳能預期，下半年會比上半年好。

佳能上半年處分南港不動產，總交易金額17.1億元，處分利益10.6億元，貢獻每股盈餘約3.76元，由於處分利益於第2季認列，佳能第2季稅後餘達7.9億元，單季每股盈餘為2.8元；累計上半年稅後盈餘為6.7億元，每股盈餘為2.37元，在業外挹注下，佳能今年可望獲利，擺脫連3年虧損。

在轉投資部分，佳能為應華(5392)第一大股東，持股逾10%，每年享有穩定配息利益，持股52%的一品光學近兩年都呈現獲利，持股30%禾蒼科技上半年獲利1300萬元，對佳能獲利皆有正面助益。

(時報資訊)

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