台灣家樂福530億元要賣傳聞未歇，法國母公司持股已有大變動！路透8月中旬才點名台灣家樂福擬以16億歐元（約新台幣530億元）出售，雖遭公司方面否認，但法國奢侈品巨頭路易威登集團（LVMH）主席、全球第3大富豪阿諾特（Bernard Arnault），已正式出清手中的法國家樂福持股，結束長達14年投資，套現高達7.24億歐元（約新台幣237億元）。

現年72歲的阿諾特，2007年初開始買進家樂福，透過Agache Group持股約5.7％，均價47歐元。彭博指出，阿諾特的股權由法興銀行、法國巴黎銀行和法國外貿銀行負責包銷配售，並以家樂福周二收盤價16.85歐元折價5%的價格賣出。

阿諾特雖盛讚家樂福在執行長龐巴德（Alexandre Bompard）領導下，營運「復甦出色」，特別是法國市場的業務競爭力好轉，但對為何出脫持股，卻僅輕描淡寫，以「重新調整投資方向」一語帶過。

除了阿諾特，法國老牌百貨公司老佛爺（Galeries Lafayette）的Moulin家族、巴西富商Abilio Diniz均長期持股，並列法國家樂福的3大股東。反觀台灣家樂福的股權結構，則較母公司單純許多，除法國總部持股6成，統一集團握有剩餘4成，也讓統一頻被外界點名，是接手的熱門人選。

其實，台灣家樂福營運不俗，去年相繼併購頂好、Jasons之後，躍身台灣第2大超市業者，年營收高達700億元，稅後純益19.4億元，今年營收甚至有望挑戰900億元新高。

雖向為集團內的模範生，但隨總部相繼退出大陸、日韓、俄羅斯等新興市場，台灣成集團亞洲的唯一市場，也讓台灣家樂福的出售傳聞始終不斷。

(時報資訊)

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