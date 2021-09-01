進入工程趕工期，加上前瞻計畫各項案量追加，市場對預拌混凝土的需求漸增加，環泥（1104）、國產建材（2504）、台泥（1101）第三季的出貨量已逐月增加；預拌混凝土廠指出，手中訂單量已到年底，預期下半年的出貨量將呈「逐季增加」，整個下半年的營運會比上半年增加7-10％。

台泥內部目標，今年混凝土出貨量540萬立方米。

台泥指出，下半年一向是預拌混凝土出貨的傳統旺季；第三季初，因雨季因素，出貨稍有落後，不過，從8月下旬後，預拌混凝土廠已加快出貨腳步，逐漸恢復成長軌道。

受惠南科園區台積電等「護國群山」科技大廠的群聚加持，推升台南房市熱絡發展，激勵市場對預拌混凝土的需求持續增加。

主要市場在南部地區的環泥指出，台南、高雄地區6月受到豪雨的侵襲，造成科技廠辦、民間建築工程的工期受到影響，對預拌混凝土需求減少，因此6月營收減少。第三季的7月，受氣候影響的因素降緩，需求已恢復，依手中訂單量來看，第三季的出貨應可逐月增加。第四季更會是今年出貨旺季高峰。

台商回流與科技擴廠風潮，加上前瞻建設基礎動能不斷發酵，強烈的市場需求下，國產建材表示，上半年的營運績效已創同期新高。下半年，是所有工程的趕工期，出貨量增加的空間更大。

國產建材指出，以目前的出貨速度來看，8月的出貨量已恢復成長，加上下半年國內疫情已逐漸趨緩無論是科技廠辦、民間建築工程的施工，都已加快腳步，第三季預拌混凝土的發貨量會比第二季有明顯增加，而第四季更會比第三季好。

(時報資訊)

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