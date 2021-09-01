電梯大廠崇友（4506）1日盤中完成填息，並衝出上櫃以來新高價69元，終場收67元。崇友近年經營重心放在國內電梯市場，轉向辦公大樓、飯店與百貨商場等高速電梯市場發展，加上近年拓展汰舊換新市場，效益逐漸顯現，法人預估，有機會挑戰連續二年挑戰每股純益逾4元。

法人指出，受營建業缺工影響，崇友約有1.5～2億元案件遞延至明年，今年新梯業務與去年業績差不多，在手訂單持續成長，也確保明年出貨，新梯在手訂單電梯較去年同期成長，且產品組合優化，對明年業績有利。

汰舊換新業務由於客戶接受度提高，預計今年營收可超過去年的5.7億元，整體電梯營收可趨近去年的水準，出貨量達2,000多台，去年接單2,750台，預計今年也可接單2,700台。崇友在手庫存台數，今年上半年達5,300台、合約金額62.8億元，較去年同期4,300台、合約金額52億元持續成長，可確保明年、後年的出貨無虞。

此外，保養業務毛利率高且有穩定的現金流入，維修保養方面，新梯約有80％～85％為原廠保養，在保固期一年到期後，將轉入維保營收，崇友每年約有1,500～2,000台電梯轉入保養營收，維保業務包括既有與每年新進入保養的電梯維修、零件換新，維保業務營收每年都有2％～3％成長，至上半年累計保養台數3.8萬台，預計今年保養營收可達19～19.5億元。

(時報資訊)

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