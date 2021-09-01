【時報-台北電】杏一(4175)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告7月營收5.24億元，年增8.66%；稅前純益318萬元，歸屬母公司業主淨利229萬元，每股盈餘0.07元。(編輯整理：張嘉倚)

(時報資訊)

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