中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦1日在2021中國（鄭州）國際期貨論壇上表示，大陸2021年第四季宏觀經濟可能回到接近常規的狀態。隨著經濟逐步常態化，貨幣政策也應逐步趨於正常；宏觀政策不能急轉彎，但仍需要轉彎。

香港經濟日報報導，劉世錦認為，大陸對中長期宏觀槓桿率要逐步穩住，且應有所降低。需要糾正把大陸經濟增長主要寄託於寬鬆的宏觀政策，而忽略結構性潛能的傾向。

另外，劉世錦表示，當前大宗商品供求基本面並未出現根本性改變，價格上升是短期現象。中長期來看，大宗商品供求關係的基本面並未有大的改變，大陸經濟恢復常態後，上中下游領域產能普遍過剩的格局仍將維持。PPI上漲是短期的，向CPI的傳導也有限。

值得注意，1日上午公布的8月財新中國製造業PMI降至49.2，為2021年5月以來首次跌破50收縮區間，顯示大陸經濟下行壓力仍然較大。分項指數顯示，8月製造業購進價格指數和出廠價格指數，均有小幅上升，通膨壓力依然較高。

另一方面，大陸證監會副主席方星海1日在上述國際期貨論壇上表示，針對今年以來的大宗商品價格上漲現象，可以透過建立期貨模型，預測未來一段時期內市場供需狀況、物價走勢，研判通膨等潛在風險，為大陸政府宏觀調控提供前瞻性信號。

(時報資訊)