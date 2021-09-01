【時報記者任珮云台北報導】MSI微星(2377)展示服務旗艦店於今日全新開幕！微星展示服務旗艦店位於中和橋和路總公司附近，該旗艦店的成立，也嗅出微星對品牌經營的企圖心。有關近期中國限制未成年人網路遊戲時間，使得市場對遊戲產業相關族群看法偏保守。法人認為，中國遊戲市場以手遊佔據較大比重，對微星板卡以及筆電銷售影響有限，加上微星業務擴及全球，北美加歐洲地區合計佔營收逾7成，餘下的亞太地區業務除了中國之外，也涵蓋日本、韓國、台灣、東南亞等地區，在市場相對多元分散之下，所受到的影響相對有限。

微星第2季營收463.22億元，季減3.51%、年增31.08%，包括顯示卡、電競筆電需求皆佳，惟第2季整體零組件缺口達約20-30%，使出貨動能受壓抑，但虛擬貨幣價格上漲帶動顯示卡ASP走高，加上產品組合優化，毛利率20.59%創單季新高，稅後淨利44.01億元、EPS 5.21元。

有別於其他品牌的展服中心，MSI微星科技全新展示服務旗艦店以潔淨白為主體，天頂俐落的輕盈裝潢與柔和照明構建出當代時尚的氛圍，簡約的桌椅擺設營造出寬敞的空間。展服中心還有二台搭載MSI微星科技頂級電競設備的賽車模擬器，Axon Simulator專業玩家級的動態賽車模擬器，搭配D-Box精準體感力量回饋性能體驗與Assetto Corsa Competizione可依個人喜好及難易度，選擇不同車款及賽道的賽車遊戲，進行熱血的電競體驗。

MSI微星全球客戶服務處協理陳文欽表示，MSI微星全新展示服務旗艦店的開幕是我們對客戶服務品質的升級，也是對品牌永續經營的承諾。全新展示服務旗艦店舒適的環境加上專業的團隊，要讓每一位粉絲們都能獲得細心款待，打造嶄新的服務體驗。另外，這次開幕也是MSI微星科技夏季健檢的開始，粉絲們可以選擇親臨或到府收送進行健檢，並得到公司準備的貼心小禮物。

(時報資訊)

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