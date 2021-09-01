全球經濟隨著接種疫苗普及，即使如此，仍未完全回到疫情前，國內不少人選擇出國讀書或就業，因國外新冠疫情還是相當嚴峻，萬一染疫在國外醫療費用高，產險業者表示，民眾在出國前投保留學商旅特定醫療險，即可讓民眾出國更有保障。

根據教育部統計，2020年我國留學生超過7萬人，其中33％在美國、25％在澳大利亞、13％在日本，大部分留學地區都是已開發國家，醫藥費都相當可觀。據澳洲留學生說，「在澳洲看一次病就要新台幣2,500元，住院一天要台幣24,000元」，可見海外留學，高保額的突發傷病醫療險是必要規劃的保障。

兆豐保險表示，民眾在出國前可妥善規劃風險轉嫁，強烈建議出國醫療險保額至少需有100萬元，且需要有專為旅外同胞推出「海外留遊學商旅保障專案」，如此才能安心在國外打拼、讀書和旅行。

兆豐保險說，該公司專為海外學子及商務人士規劃推出「海外留遊學商旅保障專案」，包含健康險、傷害險、責任險，還有海外急難救助費用，提供最完善的保險組合，可依自身條件與需求購買不同組合，其中傷害保險提供身故、喪葬、失能及重大燒燙傷300萬至1,000萬元的保障；如果染上新冠病毒或生病需立即就醫治療，後續衍生的醫療費用或是轉送回國醫療，也有海外突發傷病醫療、海外急難救助費用保障；此外，此保單也包含個人責任險，如果發生意外導致他人財物損害或傷亡而被求償，即有最高100萬元的理賠金，保費3,035元起，有多種方案。另年滿20歲的國人還可以透過網路投保，保障充足又實惠。

(時報資訊)