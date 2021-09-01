【時報-台北電】光寶科(2301)買回庫藏股達新台幣三億元以上，目前買回533萬2000股，每股買回60.53元，總金額3億2272萬2526元，買回期間內持有股份占已發行總數之0.68%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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