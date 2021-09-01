【時報-台北電】遼寧日報訊，遼寧自貿試驗區大連片區日前再添20個重點項目，以產業創新相關，總投資達126億元(人民幣，下同)，同時也促成金融合作項目，中國建設銀行大連市分行為大連片區授信100億元，通過創新融資方式，支持產業創新特區建設。
大連片區此前發布《產業創新特區建設方案》，重點培育創新創業型企業，促進創新成果產業化，提高創新鏈整體效能，目標打造具備國際競爭力的新能源、生命健康、數字信息及先進裝備製造業創新高地。
據統計，截至今年7月底，大連片區已簽約34個各類項目，總投資165億元；27個億級重點項目，總投資112億元；57個各類在建項目，總投資158億元。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
35313.48
-47.25(0.13%)
21:56
4527.10
+4.42(0.10%)
21:56
15336.83
+77.60(0.51%)
21:56
3419.20
+1.48(0.04%)
21:56
28451.02
+361.48(1.29%)
14:15
3207.02
+7.75(0.24%)
17:01
26028.29
+149.30(0.58%)
16:08
3567.10
+23.16(0.65%)
15:00
14314.09
-14.30(0.10%)
16:29
7159.39
+39.69(0.56%)
21:41
6736.29
+56.11(0.84%)
21:41
15783.05
-52.04(0.33%)
21:41