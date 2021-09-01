福斯 ID.3 電動掀背車走出歐洲，準備在第四季進軍中國大陸市場。日前，ID.3 已在對岸開放預購，詳細價格並未公布，但售價會遠比歐洲便宜，即使頂規款也會壓在台幣 86 萬元以下，用比 ID.4 更平實的價格搶攻市場。

ID.3 是首款採用福斯 MEB 平台打造的電動車，車型地位和福斯經典車款 Golf 相近，在歐洲市場推出後也取得不錯的銷售成績。

不過相較於全球戰略車款 ID.4 電動休旅，ID.3 一開始只鎖定歐洲；然而福斯最後還是改變了主意，選擇讓 ID.3 在中國大陸落地生產銷售，再加上先前已經推出的 ID.4 和 ID.6，中國大陸市場就具備全球最齊全的福斯 ID 電動車陣容。

目前福斯並未公開 ID.3 中國大陸市場各車型的售價，但官方表示最頂規車型的售價不會超過 20 萬人民幣 (約台幣 85.8 萬元)，同步推出「預付三百、折抵三千」的訂車優惠，消費者目前只須支付人民幣 300 元的購車意向金，就能享有高達 3000 元的購車折價優惠。

雖然 ID.3 的加入讓福斯在中國大陸市場的電動車陣容更完整，但 ID 電動車系在中國大陸發展並不順利。

已公開的數據顯示，五月份中國大陸市場僅交付了 1500 輛 ID.4，雖然七月份全 ID 系列銷量拉高到 5800 輛，但福斯光是 ID.4 就已設下高達 5 萬輛以上的年銷目標，因此這樣的表現並不理想。

尤其，傳聞中特斯拉的平價電動車「Model 2」(代稱，非正式名稱) 最快在明年就會於中國大陸上市，售價預估在台幣 70 萬元左右，同屬緊湊車型定位的 ID.3 無論在性能或價格上恐怕都佔不到什麼便宜，進軍中國大陸之路仍是充滿重重挑戰。

(時報資訊)