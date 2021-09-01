【時報-台北電】1日A股三大指數開盤漲跌不一，中船系個股集體衝高，白酒、遊戲台塊大幅拉升，水泥、房地產等板塊活躍；鋰電、有色、軍工、光伏等前期高位股大跌，工業母機、石油開採等板塊走弱。
午後兩市延續分化，證券、保險等大金融板塊再度爆發；有機矽、磷化工等化工股持續下挫。今日證券股人氣旺，中信建投、廣發證券、浙商證券、東方證券、長城證券、中金公司等多股大幅上漲。滬深兩市成交金額超1.7萬億元，再創年內新高。
收盤，滬指報3567.10點，漲0.65%，成交額為8425億元；深成指報14314.09點，跌0.1%，成交額為8686億元；創指報3186.85點，跌0.85%，成交額為2944億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
35313.48
-47.25(0.13%)
21:56
4527.10
+4.42(0.10%)
21:56
15336.83
+77.60(0.51%)
21:56
3419.20
+1.48(0.04%)
21:56
28451.02
+361.48(1.29%)
14:15
3207.02
+7.75(0.24%)
17:01
26028.29
+149.30(0.58%)
16:08
3567.10
+23.16(0.65%)
15:00
14314.09
-14.30(0.10%)
16:29
7159.39
+39.69(0.56%)
21:41
6736.29
+56.11(0.84%)
21:41
15783.05
-52.04(0.33%)
21:41