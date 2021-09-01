【時報-台北電】1日A股三大指數開盤漲跌不一，中船系個股集體衝高，白酒、遊戲台塊大幅拉升，水泥、房地產等板塊活躍；鋰電、有色、軍工、光伏等前期高位股大跌，工業母機、石油開採等板塊走弱。

午後兩市延續分化，證券、保險等大金融板塊再度爆發；有機矽、磷化工等化工股持續下挫。今日證券股人氣旺，中信建投、廣發證券、浙商證券、東方證券、長城證券、中金公司等多股大幅上漲。滬深兩市成交金額超1.7萬億元，再創年內新高。

收盤，滬指報3567.10點，漲0.65%，成交額為8425億元；深成指報14314.09點，跌0.1%，成交額為8686億元；創指報3186.85點，跌0.85%，成交額為2944億元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#A股

主要市場指數

紐約道瓊
35313.48 -47.25(0.13%)
21:56
S&P500
4527.10 +4.42(0.10%)
21:56
Nasdaq
15336.83 +77.60(0.51%)
21:56
費半指數
3419.20 +1.48(0.04%)
21:56
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7159.39 +39.69(0.56%)
21:41
法國CAC
6736.29 +56.11(0.84%)
21:41
德國DAX
15783.05 -52.04(0.33%)
21:41

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