總統兼民進黨主席蔡英文，今日主持線上中常會，蔡英文指出，3個月來疫苗接種的人口涵蓋率，從個位數提高到42.73％，已經超過1,000萬人接種過至少一劑的新冠肺炎疫苗，未來會繼續提高接種率，增加社會整體防護力。

她表示，經過一段時間的防疫努力，學生終於回到校園，在降低疫情影響上，邁開一大步。後續防疫措施的落實，是當前最重要任務，希望所有學校和家長，務必積極配合指揮中心及教育部的規劃，也請常委共同宣導，一起為師生健康安全來努力。

蔡英文也宣布，無論是自購還是捐贈，疫苗進度這幾天陸續都有好消息，從5月底到8月底，3個月來，因為大家的努力，疫苗接種人口涵蓋率，從個位數字提升到昨天的42.73％，全國已經有超過1,000萬人，至少接種過一劑疫苗。我們會繼續來衝高接種率，增加社會的整體防護力。

關於非洲豬瘟的查驗，也是重要的議題，除了已經加強查驗能量，從今天開始，養豬場也全面暫停使用廚餘養豬。成本增加的部分，農委會也有相關補助和協助。

今日也是立法院的報到日，蔡英文指出，本會期有包括總預算案在內的5大預算案要處理，後續的經濟振興工作，希望民進黨員一起宣傳、說明，有很多事情要做，請大家一起來努力。

(時報資訊)