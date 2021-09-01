【時報記者郭鴻慧台北報導】晟德(4123)轉投資公司加科思藥業(1167.HK)宣布戰略投資美國生物科技公司Hebecell並將攜手於中國大陸和全球市場共同開發新一代誘導性多功能幹細胞的自然殺手細胞療法（iPSC-NK），加科思董事長兼CEO王印祥博士將同時擔任Hebecell公司董事長，以最大化雙方產品組合加乘效益。

看準細胞治療躍身成未來醫療主流，其中又以異體細胞治療具備規模量產、縮短製備時間、價格更具競爭力等特色，極具商業化價值並可望進一步造福更多病患與家庭。晟德積極投入異體細胞治療領域，並期待發揮集團綜效擴增異體細胞治療產品的相關應用與高品質規模量產能量。看好加科思堅強的研發實力及異體細胞治療發展潛力，晟德亦參與本投資案，完善集團在細胞治療領域之長期戰略規畫。

加科思董事長兼CEO王印祥博士表示，細胞療法是癌症治療的嶄新方向，我們長期關注具有變革意義的創新療法。加科思在小分子和抗體藥物研發方面擁有強大的能力和專業知識，隨著與Hebecell的合作，我們計畫將異體細胞療法納入我們總體布局，以探索與現有產品聯合療法的臨床價值。

目前上市的CAR-T細胞療法需要從患者自身的血液中分離淋巴細胞，必須在體外經過複雜的製備過程後再將被分離的細胞回輸患者體內。因此，受限於細胞資源有限、製備時間長、生產成本高昂，難以實現標準化生產。iPSC-NK細胞療法的核心優勢在於可無限增值的誘導性多功能幹細胞(Induced pluripotent stem cell, iPSC)，無需從患者自身血液中分離，因此有望規模化生產並有潛力成為「現貨型(off-the-shelf)」產品。此外，此療法省去製備過程中時間及生產的成本耗損，有助於強化該方案之商業化前景與大規模生產的潛力。

Hebecell於2016年成立於美國波士頓，專注於用3D懸浮技術培養iPSC並誘導iPSC分化成NK細胞，為一高效、穩定、可再生的3D-iPSC生產平台，並可支持用於腫瘤及其他療法的iPSC-NK細胞大規模生產。此一療法具有治療腫瘤、病毒感染和自體免疫性疾病以及黃斑部病變、帕金森氏症等其他疾病領域應用潛力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意