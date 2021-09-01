【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二發布有關於美國房價趨勢和消費者預期的數據，顯示近期內美國經濟將面臨更多通膨問題，可能使聯準會應對通膨的壓力升高。

標普凱斯-席勒（S&P/Case-Shiller）全美20大城市6月房價指數上漲1.77%，與去年同期相比則大漲19.08%，超出市場預期的年漲18.6%，並創下1987年展開這項調查以來的最大漲幅。

全美房價指數年漲18.6%，高於5月的年漲16.8%，創下史上最大漲幅。與2006年上一次房市榮景的高峰值相比，今年全美房價還上漲了41%。

全美前10大城市6月房價指數年漲18.5%，亦高於5月的年漲16.6%。

在2007年爆發次貸危機，並在2008年引爆全球金融海嘯之前，美國房價漲最兇時，是在2005年9月的年漲14.4%。

此外，世界大型企業聯合會公布，8月美國消費者對未來12個月的通膨預期從7月的6.6%進一步升高至6.8%，更較去年同期大幅升高1整個百分點。

這兩項指標都發出重要的警訊，住房成本在大多數通膨指標的占比都很大，例如約佔整體消費者物價指數（CPI）的三分之一，在核心CPI的占比則更高，而通膨預期向來被視為是衡量通膨走勢的關鍵指標。

美國前財政部長、歐巴馬時期的白宮經濟顧問桑默斯（Larry Summers）最近在推特上發文表示：「每當你聽到通膨是暫時的，請記住翻倍的房價通膨尚未出現在指數中。住房佔核心CPI高達40%」。

上周五聯準會主席鮑爾在全球央行年會上表示，央行將在年底前縮減購債規模，但不急於調升利率，他並重申通膨將隨著時間降溫。桑默斯對此看法相當不以為然，並表示鮑爾誤判通膨情勢和其風險。

儘管如此，許多華爾街經濟學家仍然認為，隨著供應鏈問題，以及商品和勞動力等暫時性因素消退，聯準會對於通膨將降溫的預期是正確的。Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示：「我們認為通膨預期已經接近到頂，隨著油價放緩帶動零售汽油價格下滑，通膨預期應該會在未來幾個月下降」。

(時報資訊)