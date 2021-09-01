受惠美房市需求強勁，且待售房屋供不應求，整體房市買氣持續熱絡，也帶動相關標的表現，群益道瓊美國地產ETF（00714）8月底已完成填息，且1日股價續揚，收盤22.76元再創波段新高。

群益道瓊美國地產ETF甫於7月16日除息0.382元，年化報酬率達6.8％，即便近期歷經美股修正、資金觀望等壓力，但整體表現仍穩步向上，8月31日填息達陣。

值得一提的是，「群益道瓊美國地產」是7月除息的海外股票ETF中，唯一一檔具高配息優勢，且已完成填息的ETF。若以近半年績效來看，群益道瓊美國地產ETF期間漲幅達20.06％，也拿下REITs相關產品中的績效王。

據統計，道瓊美國地產指數近半年上漲約24.33％，相較美股三大指數同期間漲幅介在14％～18.7％之間，表現更為突出，連帶投信發行的REITs相關產品，表現也跟著吃香。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，過去一年疫情期間，因為低利率及遠距工作的緣故，刺激新房屋銷售，而除了自住宅的購置外，機構投資者如養老基金公司或金融公司，也購買建築物將其轉為出租使用，以收取房租、穩定現金流，現階段許多機構買家仍持續進行購屋，在市場上供給有限之下，房市買氣熱絡的現象料再延續，支持美國房市表現。

李鈺涵指出，除了前述趨勢帶動美國房市外，隨著拜登政府的基建計畫推出，將撥出650億美元用於普及網路寬頻，以讓通訊網路遍及偏遠地區，此舉也將帶動電塔及基地台業務的興建與發展，而網路的蓬勃發展也將進一步促進對雲端資料中心的需求。

包括電塔、資料中心等特殊型REITs成長趨勢持續看好，建議投資人不妨透過美國地產ETF來介入，一次布局不同型態REITs的投資契機，掌握成長動能，同時兼顧穩健收益來源，一舉兩得。

(時報資訊)