【時報記者林資傑台北報導】封測廠超豐(2441)股東常會通過配息3.1元，8月26日以87.9元參考價除息交易，雖然首日填息達5成後翻黑貼息，但隨後穩步墊高，今（1）日開高後放量勁揚4.57％至93.8元，歷時5天完成填息，終場上漲3.23％、收於92.6元，位居封測族群漲勢前段班。

超豐2021年7月自結營收創17.55億元新高，月增達10.5％、年增達42.41％，累計前7月營收107.84億元、年增達33.24％，續創同期新高。上半年稅後淨利20.68億元、年增達71.9％，每股盈餘（EPS）3.63元，亦雙創同期新高。

超豐6月遭逢群聚染疫事件影響，隨著危機解除、降載產線稼動率恢復，使7月營收迅速回升創高。受惠微控制器（MCU）持續缺貨，音訊、電視、影像感測器晶片等需求續強，目前稼動率維持95～96％高檔水準，訂單能見度已達第四季，下半年營運動能強勁。

超豐總經理甯鑑超表示，既有客戶和新客戶下半年對新產品開發及導入需求均相當強勁，配合手機市場回溫及新機發表，應可帶動相關產品業績成長。公司基於訂單需求持續擴產，認為整體市場仍是需求大於供給，續看好下半年需求及營運成長。

甯鑑超預期，下半年接單出貨比（B/B Ratio）預期將大於1、維持需求大於供給狀態，公司對此持續擴產因應，興建中的頭份二廠及竹南WT（晶圓測試）二廠均預計明年6月完工，預期分別可貢獻單月營收4億元及5千萬元。

(時報資訊)

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