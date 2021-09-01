台中七期再現9字頭交易！根據最新實價登錄資訊，指標豪宅「大陸丽格」24樓實品屋7月以總價1.2億元成交、扣除車位每坪達91.3萬元，不僅登上今年豪宅最貴單價，也是台中繼「寶輝秋紅谷」、「大陸宝格」後再創9字頭成交，成為台中史上第3高價交易；同期億級交易另有「寶璽天睿」、「聯聚信義大廈」，可見豪宅市場擺脫疫情陰霾，續開紅盤。

根據實價登錄統計，「大陸丽格」今年截至目前共揭露7筆交易，最新揭露24樓戶實品屋含裝潢以總價1.2億元成交，該戶總面積140.7坪、含2個車位，拆算每坪要價91.3萬元，一舉躍居社區最貴戶別；此外，27樓戶也在4月以每坪72.1萬元售出，為社區單價第3高，以去年甫落成的豪宅新成屋來看，交易實力不容小覷。

「大陸丽格」位惠中路一段，主打義大利國寶建築大師Antonio Citterio設計，住宅標配BOFFI、Gaggenau、AXOR等頂級廚具衛浴品牌，並提供住戶專業編制的私人大管家服務。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，大陸建設可說是全台豪宅龍頭，也以北部建商之姿在台中創下亮眼表現，像是去年「大陸宝格」實品屋以每坪92萬元成交、空降年度單價王；今年受到疫情衝擊，上半年整體豪宅市場轉冷，但時下通膨浪潮來襲，大戶熱錢多轉買房地產保值，連帶提升高價產品買氣，此次「大陸丽格」創高交易來得急又猛，產品價值性可見一斑。

觀察最新實價登錄資料，除了「大陸丽格」外，億元級交易包括位於府會園道的「寶璽天睿」，23樓戶、總面積209坪以總價1.34億元成交，扣除車位後每坪單價為69萬元，再次助攻社區均價上揚，今年成交表現皆落在7字頭左右價碼；另外，「聯聚信義大廈」25樓戶同樣以1.34億元成交、未扣車位每坪約66.8萬元。

不僅豪宅市場開紅盤，土地交易熱度延燒至七期南側，今年揭露指標交易包括南霸天KTV業者「享溫馨KTV」以總價4.5億元買下大觀路、向學路口約298坪商一角地；國泰建設也於「國泰The park」周邊砸近10億元加碼購至510.85坪商二土地，換算單價達194.5萬元；另外，位於惠中路、公益路口的「心驛旅館」近期由具不動產投資背景的僑外資買下，並已完成過戶手續，據傳單價將創區域新高。

(時報資訊)