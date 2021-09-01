大陸知名女星趙薇傳出遭大陸官方列為劣跡藝人，其主演作品無預警被多個影視平台下架，慘遭全面封殺，目前本人不知去向，也引起外界高度關注，不少人都推測趙薇會被消失，全是因為背後牽涉到的案件比鄭爽逃稅更不簡單，有可能捲入重大調查中。

據《東網》報導，趙薇所涉及的公司業務橫跨9種行業，跟趙薇有關聯的公司至少69間，其中13間本人有持投，2009年趙薇還在北京三里屯的餐廳開幕禮上宣告：「我現在的理想就是做生意，變成大富翁」，作風十分高調，直到2015年才改口，「不要問我投資股票的事了，因為跟我沒關係，都是家人做的」。

趙薇逐漸轉為低調，外界猜測和她的地位已經到一定程度有關，2019年趙薇與老公黃有龍，位列胡潤百富榜第912位，2人的身家加起來有達45億元人民幣（約新台幣191億元），當時趙薇僅回應，沒有把名利放在心上，想要專心當演員，前後說法相差甚大。

事實上，趙薇和阿里巴巴集團馬雲頗有深交，即便馬雲曾經澄清：「我見趙薇加起來不到10次，其中5次是公益，為何老把我們放一起」，仍無法阻止外界的猜測，目前還有傳聞指出，有一起重大且未公開的調查正在進行，此事牽扯到阿里巴巴集團和趙薇，案情似乎不單純。

(時報資訊)