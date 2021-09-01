隨著疫情趨緩，二級警戒微解封，不少民眾漸漸走出居家，民眾自主防疫仍要持續，和泰產險為了讓企業防疫再升級，再推出企業防疫慰問金險。

和泰產險表示，協助企業主防疫再升級，推出「企業防疫慰問金費用補償保險」，主要承保範圍為當消費者於營業處所，因業主或其員工感染法定傳染病，以致消費者接獲主管機關通知須接受隔離或確診隔離治療者，「企業防疫慰問金費用補償保險」將會啟動保障，幫助企業主給予消費者慰問金，賠付金額依保單所約定之保險金額為限，擴大企業防疫網，提供民眾安全的消費環境。

和泰產說，以該公司推出的「商業上火險附加停業賠償保險（日額乙型）」為例，業主如因主管機關追溯確診者足跡，令其營業場所關閉清消或受僱員工居家隔離而導致停業，保單將依實際停業日數每日定額給付保險金，保險期間最高給付90天，最高賠償限額27萬元。

該保單防疫慰問金保額每人3千元，5千元或1萬元不等，每一營業處所總賠償金額上限會以平均每日來客人數規劃，讓來店顧客多一層保障。

和泰產險表示，目前TOYOTA、LEXUS經銷商已率先投保，自9月份起民眾前往TOYOTA、LEXUS各大營業據點賞車或至特約保修廠維修保養愛車都將更有保障，讓民眾安心賞車，放心開車出遊，啟動後疫新生活。

(時報資訊)