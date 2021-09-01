【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】1日韓國政府表示，因新冠疫情影響有限，加上市場對半導體晶片與石化等產品需求強勁，當地8月份出口已連續10個月都出現成長。

8月份出口年增率為34.9%，高於7月的29.6%，但低於市場普遍預估值35.7%。而在進口方面，8月比2020年同期要飆升44%，是從2010年5月以來最大增幅的一個月。同時，也高於7月38.1%的成長幅度，讓貿易順差來到16.7億美元。

其中，半導體、石化與汽車出口分別增43%、81.5%與16.9%，而無線設備、生菌保健商品與充電電池部分，也各個成長62.2%、17.1%和10.9%。若按出口目的地來看，輸入中國大陸、美國與歐盟地區，各自增加26.8%、38.1%與41.6%。

韓國政府認為，很多人擔心在Delta新變種病毒株會擴散並造成產線中斷，但對韓國出口影響卻是有限的。不過，也不掉以輕心，會全力維持2021下半年出口成長性。

過去幾周，韓國新冠每日新確診數常創新高，雖然前陣子曾實施過更嚴格社交禁令，但新病例數始終都無法明顯減少。

為了讓經濟趕快好起來，韓國政府於8月31日公佈一項有史以來最高的2022年政府預算，達604.4兆韓元，約5212.1億美元。同時，韓國舉債規模也增至經濟成長的一半，打破新高紀錄。

(時報資訊)