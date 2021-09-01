【時報記者沈培華台北報導】美股周二小跌，但台股電子股續強，聯電(2303)股價創逾20年新高，股王矽力-KY(6415)獲利表現亮麗，股價攀高，並帶動IC設計族群股價聯袂大漲，加上旺宏(2337)、南亞科(2408)等記憶體股上攻；台股高檔震盪，收盤小跌16.3點至17473.99點，守穩季線關卡，成交值約3602億元。

周二(8月31日)美國華爾街關注各項經濟數據，標普500指數及那斯達克指數從歷史高位回落；費城半導體指數跌幅較深，收跌28.72點或0.83%，為3417.72點。台積電ADR上漲0.02%，聯電ADR上漲0.18%，相對抗跌。

台積電(2330)漲價的效應持續，台積電及聯電近期都獲得法人買盤力挺；台積電收盤小跌1元；聯電(2303)股價再攀高，提振電子股多頭，股王矽力-KY(6415)股價創新高，率高價IC股勁揚，百元以上的IC設計股智原(3035)等大漲，低價的凌陽(2401)股價亦大漲。

股王矽力-KY第二季獲利表現亮麗，每股純益達16.31元，創歷史新高，激勵股價強漲一度達4280元新天價，帶動譜瑞-KY、力旺等高價IC設計族群股價齊揚。

另外，外資近期持續買超旺宏、南亞科等記憶體股，加上華邦電(2344)等記憶體股全數上攻，成為人氣焦點之一，也帶動電子股指數上揚。

整體來看，電子股為台股今日撐盤要角。航運的長榮等貨櫃三雄，以及中航等散裝族群股價均壓回。類股持續輪動輪漲。

聯電今天股價開低震盪走高，早盤一度達64.5元，創近21年來新高價，市值突破8000億元，超越國泰金，躍居台股第7位。

回顧周二，台股8月31日因MSCI明晟調整台股權重生效，終場急拉收在17490.29點，上漲93.77點。昨日台股於尾盤急拉收復季線，成交金額約為3388億元。三大法人合計買超256.8億元。

今日雖然台積電略壓盤，以及長榮(2603)、陽明(2609)等航運股下跌，但台股強守17400點及季線，呈現高檔整理格局，指數守穩季線，短期17,000點支撐強勁，但台股短期呈現價漲量縮、追價力道不足現象，今日小跌卻量增，上檔反壓17500點仍待持續量增突破。

(時報資訊)

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