台灣保時捷今宣布台北保時捷中心認證成為全球最新的保時捷經典車合作夥伴(Porsche Classic Partner)，即日起為台灣保時捷經典車車主與車迷提供專屬尊榮服務。全球保時捷經典車夥伴體系共有3座保時捷經典車中心(Porsche Classic Centre)，以及77家獲總公司認證的保時捷經典車合作夥伴(Porsche Certified Porsche Classic Partner)。

台灣保時捷總裁Mathias Busse 表示：「我們很開心見到甫於去年開幕的台北保時捷中心，正式成為全亞洲第7個保時捷經典車專屬據點。經典車夥伴認證是保時捷提供跑車藏家最高品質服務的保證。感謝所有經銷夥伴與顧客的支持，台灣保時捷成立不到4年，便持續達成多項重要的里程碑，未來，我們將努力不懈，繼續提供最頂尖的產品與服務。」

台北保時捷中心由汎德永業所營運，座落於台北市內湖區，佔地總面積逾4200坪，是全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心。整體設計以保時捷核心產品和服務為核心，包含E-Performance、保時捷認證保固(Porsche Approved Warranty)，以及保時捷經典車等等，其經典車專業將在成為保時捷經典車合作夥伴後更臻完善，成為全台第一座集結售後服務、保養修復與銷售諮詢的保時捷經典車服務據點。

擁有超過70年歷史的保時捷品牌，所有原廠生產製造的跑車，迄今仍有超過7成馳騁於世界各地。保時捷全球各地服務網路，包含77個保時捷經典車合作夥伴，齊心致力於確保所有保時捷經典車，皆能獲得高品質維護和最完善的檢修設備。保時捷車主與潛在顧客可於這些服務據點體驗全方位的經典車服務，不僅備有超過52000件的原廠零組件，更提供專門培訓團隊，為每一輛經典車提供整體和局部修復、維修與保養作業，以及經典車的諮詢與銷售。保時捷經典車合作夥伴在每一據點皆設置獨立區域，展示經典車型、原廠零件與一系列技術專書。

「汎德永業於1972年引進全台灣第一部保時捷911，明年也將是保時捷進入台灣市場的50週年。」汎德永業汽車台北分公司副總王照銓說道：「 台北保時捷中心自去年開幕以來，為車主與車迷提供獨特的保時捷品牌體驗，如今我們十分榮幸成為保時捷經典合作夥伴，持續給予保時捷車主及顧客最優質的頂級服務。」

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意