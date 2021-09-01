台中七期再現9字頭交易！最新實登揭露，指標豪宅「大陸麗格」24樓實品屋，7月以總價1.2億元成交，扣除車位每坪達91.3萬元，不僅登上今年單價最貴豪宅，也是台中繼「寶輝秋紅谷」、「大陸寶格」之後，再創9字頭成交案；同期億級交易案，另有「寶璽天睿」、「聯聚信義大廈」，顯示七期豪宅市場擺脫疫情陰霾，續開紅盤！

根據實價登錄統計，「大陸麗格」今年截至目前共揭露7筆交易，最新揭露24樓戶實品屋（含裝潢）以總價1.2億元成交，該戶總面積140.7坪、含2個車位，拆算每坪要價91.3萬元，一舉躍居社區最貴戶別；此外，27樓戶也在4月以每坪72.1萬元售出，為社區單價第三高，以去年甫落成的豪宅新成屋來看，交易實力不容小覷。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，大陸建設可說是全台豪宅龍頭，也以北部建商之姿在台中創下亮眼表現，像是去年「大陸寶格」實品屋以每坪92萬元成交、創年度單價王！

今年受到疫情衝擊，上半年整體豪宅市場轉冷，但隨著通膨浪潮來襲，大戶熱錢多轉買房地產保值，連帶提升高價產品買氣；此次「大陸麗格」創高交易來得急又猛，產品價值性可見一斑。

「大陸麗格」坐落七期惠中路一段，全案延請義大利國寶建築大師Antonio Citterio操刀設計，以琥珀色蜂巢狀玻璃帷幕打造如鑽石般的奢華外觀，室內則呼應一旁夏綠地園道綠景，打造每三層挑空綠廊梯廳；住宅部分標配BOFFI、Gaggenau、AXOR等頂級廚具衛浴品牌，並提供住戶專業編制的私人大管家服務，吸引佈局國際的層峰企業主快手置產，繼去年以單年成交32戶躍升豪宅銷售王，今年身價更扶搖而上。

(時報資訊)