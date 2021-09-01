【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）周三公布的調查報告，全球大型企業的執行長們（CEO）對世界經濟前景的信心已經重返疫前水準，且大部分企業領導人都有意進行收購以促進營運增長。

安侯建業出具報告指出，儘管因Delta新冠變種病毒導致情勢仍具不確定性，但60%的企業領導人對未來3年的全球經濟充滿信心，比例遠高於2021年初類似調查中的42%。

近9成的全球大型企業執行長們表示，他們正在尋找未來3年的收購標的。

安侯建業全球董事長兼執行長Bill Thomas表示，儘管這場大流行病仍存在不確定性，但執行長們對於全球經濟正在強勁復甦越來越有信心。

調查亦顯示，執行長們將網路犯罪、氣候變遷和供應鏈風險視為成長的最大威脅。超過一半的受訪者表示，這場大流行病使其供應鏈受到壓力。

近80%受訪者表示，正在規畫中的全球最低稅負制度，對其企業的成長目標是「一大問題」。

去年8月有超過三分之二受訪者表示考慮因這場大流行病而減少辦公空間，而這份今年同期的最新調查則顯示只有21%受訪者有這個打算。近4成執行長表示員工已採用混合工作模式，其中，大多數員工每周遠端上班2或3天。

安侯建業在6月29日至8月6日，對澳洲、加拿大、中國、法國、德國、印度、義大利、日本、西班牙、英國和美國年營收超過5億美元企業的1,325名執行官長進行這項調查。

(時報資訊)