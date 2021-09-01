【時報-台北電】陸股狹盤震盪表現平淡，類股各有話題，不乏吸睛族群。衛星互聯網概念股走強，中國衛通午後封板，中國衛星、天銀機電、合眾思壯、華力創通、北斗星通等跟漲。期貨概念股拉升，瑞達期貨封漲停，南華期貨漲超7%，中國中期、新黃浦等跟漲。券商股續揚，中信建投、廣發證券、浙商證券、東方證券、長城證券封漲停，興業證券、光大證券、中金公司等漲超7%。房地產板塊持續走高，合肥城建、金地集團漲停，新城控股、保利地產、華僑城A、萬科A、華夏幸福等集體漲超5%。

盤中，滬指報3565.10點，漲0.60%；深成指報14314.73點，跌0.10%；創業板報3185.32點，跌0.90%。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股

主要市場指數

紐約道瓊
35313.48 -47.25(0.13%)
21:56
S&P500
4527.10 +4.42(0.10%)
21:56
Nasdaq
15336.83 +77.60(0.51%)
21:56
費半指數
3419.20 +1.48(0.04%)
21:56
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7159.39 +39.69(0.56%)
21:41
法國CAC
6736.29 +56.11(0.84%)
21:41
德國DAX
15783.05 -52.04(0.33%)
21:41

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