【時報-台北電】陸股狹盤震盪表現平淡，類股各有話題，不乏吸睛族群。衛星互聯網概念股走強，中國衛通午後封板，中國衛星、天銀機電、合眾思壯、華力創通、北斗星通等跟漲。期貨概念股拉升，瑞達期貨封漲停，南華期貨漲超7%，中國中期、新黃浦等跟漲。券商股續揚，中信建投、廣發證券、浙商證券、東方證券、長城證券封漲停，興業證券、光大證券、中金公司等漲超7%。房地產板塊持續走高，合肥城建、金地集團漲停，新城控股、保利地產、華僑城A、萬科A、華夏幸福等集體漲超5%。
盤中，滬指報3565.10點，漲0.60%；深成指報14314.73點，跌0.10%；創業板報3185.32點，跌0.90%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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