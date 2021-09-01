（縣府人員輔導養豬場轉型升級。圖／屏東縣農業處畜產科提供）

養豬場畜牧廢水處理設施常因各種因素造成排放水質未達放流水標準，或造成畜牧場環境積水，不但造成本縣河川污染，更可能引起日本腦炎，屏東縣政府為推動本縣養豬場轉型升級，積極向農委會爭取經費，110年年初，向中央爭取「輔導養豬場現代化轉型升級-擴大養豬場導入新式整合設施（備）」養豬場改善設施（備）補助計畫7,300萬元經費，輔導養豬產業朝向友善環境方向邁進，以補助屏縣養豬場改善或更新設施（備），期待透過補助方式鼓勵農民更新豬舍、設置省工智能化設備，或提升廢水處理系統，有效改善環境及防治污染，並提升養豬效率，讓養豬產業躍升。

屏東縣為養豬大縣，飼養豬隻高達120萬頭，為使養豬產業永續經營，同時兼顧居民生活品質及環境保護目的，縣府除了提供養豬場專業輔導建議外，同時著重畜牧場內各項污染防治及省水設施（備）的改善，亦請養豬戶配合縣府規劃畜牧場內的整體環境政策。自年初即著手調查本縣養豬場轉型升級之意願需求，並辦理補助說明會，迄今已收件362場。縣府收件後，安排畜牧場現場會勘，並委由專業輔導團隊審認後，另行發函通知是否核准設置，過程縝密，以期各養豬場皆能真正轉型及升級。

農業處長鄭永裕指出，這次轉型升級計畫是4年的中程計畫（110年-113年），養豬業者可在畜牧污染設施（備）、密閉式豬舍、高床、異地批次飼養或設置省工智能化設備等方面，藉這次機會提升自家養豬場設備，增加產業競爭力，縣府亦會依該縣養豬場需求向農委會積極爭取提高經費。鄭處長強調養豬場亦是日本腦炎好發的場所，畜牧場一定要定期檢查積水處，避免環境滋生病媒蚊，造成疫情發生。

(時報資訊)