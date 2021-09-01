勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所指出，近期勤業眾信獲得Euromoney旗下《國際稅務評論》（ITR）評選為2021年「台灣最佳稅務服務事務所」。

除了台灣之外，Deloitte在香港、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭及越南等地，也獲頒年度最佳稅務服務事務所獎；整體而言，Deloitte亞太區一舉拿下2021年亞太區「年度最佳稅務服務事務所」、「年度最佳稅務制度事務所」（Tax Policy Firm of the year）、「年度最佳稅務科技事務所」（Tax Technology Provider of the year）、「年度最佳多元化事務所」（Diversity and Inclusion Firm of the year）等四大獎項肯定。

《國際稅務評論》（ITR）研究團隊負責人John Harrison表示，2021年是具挑戰的一年，全球受疫情影響，稅務專業人士除了須適應新的工作形式外，亦須竭盡所能協助企業度過難關。ITR 研究團隊觀察，Deloitte在稅務、間接稅、移轉訂價、行政救濟和稅法遵循之專案，具影響力、掌握複雜性及開創性，成功勝出。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示，儘管疫情與貿易戰等黑天鵝為全球經濟發展帶來不小的衝擊，但稅務改革的腳步並沒有為此停歇。台灣計畫實施的「受控外國企業制度」（CFC）與財政部密切關注的全球最低稅負制（Pillar 2），預計將會改變許多企業的投資架構及營運模式。隨著稅務新制度的施行，勤業眾信將與各會員事務所合作，結合專業智識與各地實務經驗，為企業提供多面向的跨境稅務解決方案。

林宜信指出，Deloitte持續努力於數位科技轉型、包容多元文化，以及掌握與時俱進的稅務政策。透過各會員事務所間的整合合作及在地化資源，為企業提供全方位的經營策略和前瞻性建議。勤業眾信期勉，未來將持續深耕專業、精益求精，投入創新思維之服務模式，集結豐富資源提供高品質服務，歷久彌堅。

(時報資訊)