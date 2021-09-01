【時報-台北電】中國生物製藥上半年實現營業收入143.54億元（人民幣，下同）創下歷史新高，實現歸母淨利潤84.8億元，同比大幅增長583.6%，扣除以投資科興獲得的巨額回報為主的聯營公司及合營公司盈利，歸母淨利潤仍同比增22.9%。

中國生物製藥上半年研發總開支約18.8億元，同比上升15%，佔總收入的13.1%。董事會主席謝其潤在業績會上透露，公司計劃三年內上市新品種近百個，覆蓋多個治療領域。

謝其潤表示，中生製藥已走過陣痛期，創新藥的增速完全可以彌補仿製藥的萎縮，而進入集採醫藥後的銷售放量使得主力產品對收入貢獻不斷提升。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#中生製藥

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